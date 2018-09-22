على خلفية هجوم الأهواز.. إيران تهدد مستشارا سابقا لحاكم أبو ظبي

وجه مسؤولون إيرانيون انتقادات شديدة اللهجة إلى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله بسبب تصريحاته حول الهجوم الذي وقع اليوم في مدينة الأهواز الإيرانية.

وذكر الأكاديمي الذي تصفه بعض وسائل الإعلام بأنه مستشار سابق لحاكم إمارة أبو ظبي، خليفة بن زايد آل نهيان، على حسابه في "تويتر" أن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا وأودى بأرواح 29 شخصا على الأقل، بينهم مدنيون، ليس عملا إرهابيا لأنه ضرب هدفا عسكريا.

وقال الأكاديمي الإماراتي إن "نقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة".

10 قتلى عسكريون في هجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران. الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل ارهابي ونقل المعركة الى العمق الايراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

واستدعت هذه التغريدة انتقادات حادة من قبل أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، الذي اعتبر هذه التغريدة تهديدا صريحا بشن هجمات جديدة في أراضي الجمهورية الإسلامية.

وقال المسؤول الإيراني مخاطبا الأكاديمي الإماراتي: "سيندم أشد الندم على هذا التصريح!"، حسب ما نقل مراسل RT.

من جانبه، انضم رئيس مجلس بلدية طهران، محسن رفسنجاني، إلى هذا التهديد، مشددا على أنه "إذا كان العرض المنظم داخل مدينة بحضور مدنيين عزل "هدفا مبررا" فإن معسكرات الإمارات هدف أكثر من مبرر!".

المصدر: RT