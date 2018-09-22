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بريطانيا تدين هجوم الأهواز في إيران

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بريطانيا تدين هجوم الأهواز في إيران
Reuters Tasnim News Agency
موقع الهجوم
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أدانت المملكة المتحدة الهجوم المسلح الذي استهدف صباح اليوم عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران وأودى بأرواح 29 شخصا بينهم مدنيون، حسب المعطيات الأخيرة.

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وأعربت سفارة لندن في طهران على حسابها في "تويتر" عن أسفها إزاء الاعتداء الدموي، مؤكدة تعاطف الدبلوماسيين البريطانيين مع الشعب الإيراني.

من جانبه، وصف السفير البريطاني لدى إيران، روب ماكير، في "تويتر"، ما حدث بأنه هجوم إرهابي مروع، مشددا على ضرورة إدانة الإرهاب أينما كان.

وقدم الدبلوماسي البريطاني تعازيه إلى أهالي ضحايا الهجوم.

المصدر: RT

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