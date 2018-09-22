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الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي

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الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي
Reuters POOL New
السفير الأمريكي في بكين تيري برانستاد
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استدعت الخارجية الصينية السفير الأمريكي في بكين احتجاجا على العقوبات الأمريكية ضد هيئة عسكرية صينية بسبب عقدها صفقة لشراء أسلحة روسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، تعليقا على العقوبات الأمريكية إن "هذه الخطوة انتهاك سافر للمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وتؤثر بشكل جدي على العلاقات بين الدولتين".

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الهيئة الخاصة بمشتريات الأسلحة والمعدات في وزارة الدفاع الصينية ومديرها لي شانغفو بعد صفقة شراء الصين مقاتلات "سوخوي 35" الروسية.

وتم فرض العقوبات تحت قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA). وقد عبرت وزارة الدفاع الصينية عن معارضتها الشديدة لفرض العقوبات.

المصدر: فرانس برس

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