حريق هائل في منطقة كيسوفيم بمحيط قطاع غزة

شب حريق بعد ظهر السبت في القرية التعاونية كيسوفيم الإسرائيلية بالنقب الغربي جراء بالون حارق أطلقه الفلسطينيون من قطاع غزة.

وتعمل فرق المطافئ على احتواء ألسنة النيران.

وقد شب في وقت سابق السبت حريق في القرية التعاونية بيئيري للسبب ذاته، وتم اخماد النيران دون وقوع إصابات، بحسب ما ذكره موقع هيئة البث الإسرائيلية.

من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن طواقم الدفاع المدني الإسرائيلي تحاول منذ الصباح إخماد 6 حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف القطاع بفعل الطائرات الورقية المشتعلة.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الكم من الحرائق لم يحدث منذ شهر.

المصدر: وكالات