ارتفاع عدد ضحايا غرق العبارة في تنزانيا إلى 200

ارتفع عدد الضحايا في حادث غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا، الخميس، إلى 207، حسبما أفادت محطة إذاعية عمومية، اليوم السبت.

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وكانت العبارة المعروفة باسم "إم في نيريري" غرقت، يوم الخميس الماضي، في مياه بحيرة فيكتوريا، في منطقة يوكويري بإقليم موانزا.

وبحسب السلطات فإن العبارة انقلبت على بعد بضعة أمتار من منطقة رسوها.

وذكرت تيريزيا موامي، المتحدثة باسم وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية، التي تسير خدمات العبارات، أن العبارة المنكوبة لم تعان من أي مشاكل فنية، لأن الوكالة قامت بأعمال صيانة مكثفة عليها في الشهور الأخيرة شملت تغيير محركين.

وأمس الجمعة، أفاد التلفزيون الرسمي بأن 136 شخصا لقوا مصرعهم جراء الحادث، مشيرا إلى أن الحصيلة غير نهائية، علما أن العبارة كانت تقل أكثر من 200 شخص، إضافة إلى البضائع، وهو رقم يفوق ضعف حمولتها المسموح بها.

وسبق أن أعلنت السلطات المحلية أن عدد الناجين من الحادث لم يتجاوز 37 شخصا، فيما لا يزال العمل مستمرا على معرفة أسباب الكارثة.

المصدر: وكالات