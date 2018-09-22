روحاني: مهاجمو الأهواز لن يفلتوا من العقاب وردنا سيكون ساحقا

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، عقب الهجوم أثناء العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد اليوم، على أن طهران تتوعد برد "ساحق ومدمر" .

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وأفادت وكالة "فارس" بأن روحاني أجرى، عقب الهجوم الذي أودى بأرواح 24 شخصا على الأقل، اتصالين هاتفيين مع وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، ومحافظ خوزستان، غلام رضا شريعتي، بهدف الاطلاع على آخر التقارير حول الاعتداء، وأوعز بـ"منح أقصى الاهتمام بالوضع الصحي للمصابين".

كما أصدر رئيس البلاد أوامره إلى وزارة الأمن بتعبئة إمكانات جميع أجهزتها لمعرفة منفذي الهجوم وكشف صلاتهم داخل البلاد وخارجها والتصدي بشكل قاطع لكل من لديه يد في الاعتداء.

وأكد روحاني على ضرورة إجبار داعمي منفذي الهجوم على تحمل المسؤولية، قائلا إن رد طهران سيكون "ساحقا ومدمرا على أدنى تهديد".

المصدر: فارس