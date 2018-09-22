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مقاتلات أمريكية ترافق طائرات الاستكشاف الروسية بالقرب من ألاسكا

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مقاتلات أمريكية ترافق طائرات الاستكشاف الروسية بالقرب من ألاسكا
Sputnik
قاذفة روسية من طراز "تو-95"، أرشيف
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أفادت القيادة الموحدة للدفاع الجوي الفضائي لشمال أمريكا أن مقاتلات أمريكية من طراز F-22 قامت أمس الجمعة بمرافقة مجموعتين من طائرات الاستكشاف الروسية شمال ألاسكا.

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وأضاف المصدر أن كل مجموعة كانت تضم طائرتين روسيتين. وتم تسجيل تحليقها في منطقة التعريف للدفاع الجوي وهي المنطقة حول الولايات المتحدة وكندا التي يجب فيها تحديد الهوية الكاملة والتحكم في تحليق الطائرات.

وأشارت القيادة أيضا إلى أن الطائرات الروسية لم تدخل الأجواء الأمريكية أو الكندية، مؤكدة أن تحليقها جرى في الأجواء الدولية.

وقامت مقاتلات أمريكية من طراز F-22 في الـ11 من سبتمبر الجاري بمرافقة قاذفتين روسيتين من طراز "تو-95" بالقرب من ألاسكا. وقام سلاح الجو الأمريكي بالخطوات نفسها في الـ1 من سبتمبر الجاري بعد تسجيل تحليق قاذفتين من طراز "تو-95" جنوب جزر ألوتيان فوق المحيط الهادئ.

المصدر: إنترفاكس

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