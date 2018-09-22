الفاتيكان تكسر احتكار الصين لتعيين الأساقفة

أعلنت الفاتيكان يوم السبت أنها توصلت إلى اتفاق تاريخي أولي مع الصين لتعيين أساقفة في الدولة الشيوعية التي كانت تعين المسؤولين بنفسها في كنيسة وحيدة تعترف بها بكين.

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وأكدت الخارجية الصينية بدورها أن الصين والفاتيكان ستسعيان لتحسين العلاقات الثنائية بعد توقيعهما على اتفاق "مؤقت" بشأن تعيين أساقفة.

ويأتي الاتفاق بعد تقارب تدريجي ومتبادل جاء إثر عملية طويلة من المفاوضات الدقيقة ويتضمن احتمال إجراء مراجعات دورية لتطبيقه، بحسب بيان للفاتيكان صدر فيما يزور البابا دول البلطيق.

وأضاف البيان "يتعلق الأمر بتعيين أساقفة، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة لحياة الكنيسة وتوفر الظروف لتعاون أكبر على المستوى الثنائي".

وقلل المتحدث باسم الفاتيكان غريغ بورك من احتمال أن يكون للاتفاق مضامين سياسية أوسع رغم أنه يعد اختراقا حول مسألة أفسدت العلاقات مع الصين لسنوات.

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وصرح المتحدث في فيلنوس أن الاتفاق ليس سياسيا بل رعوي يسمح للمؤمنين أن يكون لهم أساقفة في اتحاد مع روما وفي نفس الوقت تعترف بهم السلطات الصينية.

ويوجد في الصين ما يقدّر بـ12 مليون كاثوليكي ينقسمون بين كنيسة وطنية يدير النظام شؤونها وكنيسة سرية لا تعترف بغير سلطة البابا، علما أن الفاتيكان لا تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين منذ 1951، أي بعد عامين من تأسيس الجمهورية الشعبية الشيوعية.

وفشلت محاولات سابقة لإعادة العلاقات لإصرار بكين على أن تتوقف الفاتيكان عن الاعتراف بتايوان ويعد بعدم التدخل في الشؤون الدينية في الصين.

المصدر: أ ف ب