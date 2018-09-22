الجيش الإيراني: دولتان خليجيتان وراء هجوم الأهواز

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكرجي، أن أربع دول، اثنتان منها في منطقة الخليج، تقف وراء الهجوم المسلح على العرض العسكري في مدينة الأهواز اليوم.

وقال المسؤول العسكري الإيراني، في حديث إلى وكالة "إرنا" الرسمية، إن منفذي الهجوم تلقوا تدريبا وتمويلا من دولتين خليجيتين، لم يسمهما، مضيفا أن المهاجمين لديهم صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

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وأوضح: "ليسوا من داعش أو أي جماعة أخرى تجابه الدولة الإيرانية، بل إنهم مرتبطون بأمريكا والموساد الإسرائيلي".

كما أشار شكرجي لوسائل إعلام إيرانية أن الهجوم نفذ من قبل أربعة مسلحين سبق أن خبؤوا أسلحتهم، وهي رشاشات "كلاشنيكوف"، قرب مكان تنظيم العرض، مؤكدا القضاء على جميع المهاجمين.

في غضون ذلك، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بأرواح 24 شخصا على الأقل، وذلك خلافا لتبني "جماعة الأهواز" الهجوم.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية