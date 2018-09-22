الأمم المتحدة: الكوليرا أودت بحياة زهاء 100 شخص في نيجيريا خلال أسبوعين

أكدت الأمم المتحدة أن 97 شخصا لقوا مصرعهم جراء إصابتهم بوباء الكوليرا الفتاك في ولايتين نيجيريتين خلال أسبوعين فقط.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير نشره أمس، إلى أن عدد الحالات الموثقة للإصابة بالمرض في ولايتي يوبي وبورنو شمال شرق نيجيريا ارتفع إلى 3126 حالة، 989 منها في يوبي.

وأشار المكتب إلى أن المنظمة العالمية سجلت تفشي الكوليرا في يوبي بعد أسبوعين من انتشار الوباء القاتل في بورنو.

وسبق أن أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في مايو الماضي حملة التلقيح الجماعي ضد الكوليرا في بعض دول إفريقيا، بما فيها نيجيريا.

ولا يزال الوضع الإنساني في الدولة الإفريقية هذه صعبا بسبب أنشطة مسلحي جماعة "بوكو حرام" المبايعة لتنظيم "داعش" الارهابي.

المصدر: RT