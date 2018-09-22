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الدفاع الصينية: لا يحق للولايات المتحدة التدخل في علاقاتنا مع روسيا

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الدفاع الصينية: لا يحق للولايات المتحدة التدخل في علاقاتنا مع روسيا
Reuters Jason Lee
أرشيف
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عبرت وزارة الدفاع الصينية عن معارضتها الشديدة للعقوبات التي فرضتها واشنطن على بكين الخميس الماضي بسبب تعاون الأخيرة مع شركات الصناعة العسكرية الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي، اليوم السبت: "نعبر عن معارضتنا الحازمة بهذا الصدد... ويمكن اعتبار هذه الأعمال إظهارا لهيمنة الجانب الأمريكي".

وأضاف البيان أن الصين وروسيا تقيمان اتصالات نظامية في مجال الدفاع الوطني، دون انتهاك أحكام القانون الدولي.

وشدد على أنه لا يحق للولايات المتحدة التدخل في هذه العلاقات، مشيرا إلى أن واشنطن يجب أن تصحح بسرعة خطأها هذا وتوقف سريان مفعول هذه العقوبات، وإلا فستضطر إلى أن تشعر بنفسها في جميع التداعيات المحتملة لهذه الأعمال".

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وأفادت دائرة الإشراف على الأموال الأجنبية التابعة لوزارة المالية الأمريكية، الخميس الماضي، بأن واشنطن فرضت عقوبات على دائرة السلاح في الأركان الموحدة للمجلس العسكري الصيني ورئيسه، لي شانفو، وذلك في إطار القانون "حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات". وبررت واشنطن قرارها بأن الصين قامت بشراء 10 مقاتلات روسية من طراز "سو-35" في ديسمبر عام 2017، كما اشترت من روسيا مؤخرا عددا من منظومات الدفاع الجوي الحديثة S-400.

المصدر: تاس

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