ظريف: إيران سترد بشكل حازم على هجوم الأهواز الإرهابي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده سترد بشكل سريع وحازم على الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على صفحته في "تويتر، إن "إيران تحمل داعمي الإرهاب في المنطقة وأسيادهم الأمريكان المسؤولية عن مثل هذه الهجمات".

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9 — Javad Zarif (@JZarif) 22 сентября 2018 г.

وأشار ظريف إلى أن "الإرهابيين تم تجنيدهم وتسليحهم من قبل نظام أجنبي"، مضيفا أن صحفيين وأطفالا من بين ضحايا الهجوم.

وقد أسفر هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

المصدر: وكالات