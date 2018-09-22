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ظريف: إيران سترد بشكل حازم على هجوم الأهواز الإرهابي

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ظريف: إيران سترد بشكل حازم على هجوم الأهواز الإرهابي
Reuters Bria Webb
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده سترد بشكل سريع وحازم على الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على صفحته في "تويتر، إن "إيران تحمل داعمي الإرهاب في المنطقة وأسيادهم الأمريكان المسؤولية عن مثل هذه الهجمات".

وأشار ظريف إلى أن "الإرهابيين تم تجنيدهم وتسليحهم من قبل نظام أجنبي"، مضيفا أن صحفيين وأطفالا من بين ضحايا الهجوم.

وقد أسفر هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

المصدر: وكالات

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