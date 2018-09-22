نيبينزيا: سنواصل تحقيق عدم تسييس مسألتي مساعدة سوريا وعودة اللاجئين

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده ستواصل بذل جهودها لتحقيق عدم تسييس مسألتي تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم.

وقال نيبينزيا في حديثه لوكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت: "سنواصل تحقيق عدم تسييس المساعدة الاقتصادية والإنسانية لسوريا، وكذلك العودة السريعة لللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم التي غادروها بعد اندلاع النزاع. وفي الوقت نفسه ستتواصل هناك مكافحة الجماعات الإرهابية باصرار".

ولفت إلى أنه ما من أحد يعمل أكثر من الدول الضامنة لاتفاقات أستانا لتحريك العملية السياسية في سوريا.

وأضاف: "أثارت القمة الأخيرة لرؤساء روسيا وإيران وتركيا في طهران، بالإضافة إلى الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب التي تم التوصل إليها في سوتشي، أثارت ردة فعل إيجابية في المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن روسيا قد تشارك في لقاء جديد حول سوريا ينظمه الاتحاد الأوروبي بهدف واحد فقط وهو محاولة إقناع الدول الغربية بالتخلي عن سياستها الخبيثة تجاه سوريا.

وتابع: "كما نعرف فإن هذا الاجتماع سيكون مواصلة لمحادثات بروكسل حول سوريا التي أظهرت عدم الرغبة في المساعدة على إعادة إعمار سوريا قبل إجراء "إصلاحات سياسية" في هذا البلد. وإذا شاركنا في هذا الاجتماع (اللقاء الجديد) فلا ننوي تأييد هذا الموقف وسنقوم بمحاولة جديدة لإقناع زملائنا بالتخلي عن السياسة الخبيثة التي يمارسونها".

وفي تعليقه على الأنباء حول وجود وثيقة في سكرتارية الأمم المتحدة تدعو لعرقلة إعادة إعمار سوريا، عبر نيبينزيا عن أمله بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيقوم بتسوية هذه المسألة.

وقال: "بعد ظهور المعلومات حول وجود هذه الوثيقة بذلنا جهودا معينة أمام قيادة سكرتارية الأمم المتحدة. وطلبنا من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) التوضيح كيف ظهرت هذه الوثيقة المسيسة وغير الموضوعية في دائرة الشؤون السياسية للسكرتارية، قال غوتيريش إنه لا يعرف شيئا بهذا الصدد وتوعد بتسوية هذا الاستفزاز الواضح الذي يقوض سمعة السكرتارية كهيئة محايدة. ونأمل بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات في هذا المجال".

المصدر: تاس