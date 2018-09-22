"فلورنس" أوقع 43 قتيلا في الولايات المتحدة وخلّف خسائر بعشرات المليارات

ارتفع عدد ضحايا إعصار "فلورنس" الذي ضرب الولايات المتحدة إلى 43 قتيلا، فيما قدرت وكالات مالية الخسائر المادية التي خلّفها بما بين 38 و50 مليار دولار.

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وأفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم السبت، بأن عدد الضحايا الذين سقطوا بسبب هذا الإعصار وصل إلى 43 قتيلا ، بعدما كان قد تم الإبلاغ في وقت سابق عن حوالي 37 قتيلا.

وضرب الإعصار "فلورنس" يوم 14 سبتمبر الجاري، ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. وبلغت سرعة الرياح في مركزه نحو 150 كم/ ساعة. وهذا ما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، خلّفت أضرارا كبيرة في البنية التحتية بالمنطقة التي ضربها.

وقدر محللون في وكالة موديز الأضرار الناجمة عن إعصار فلورنس الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بمبلغ 38-50 مليار دولار، حسب تقرير أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، استنادا إلى تقرير الوكالة المالية.

وقالت الصحيفة: "بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والفيضانات القياسية، وصلت التقديرات الأولية للضرر الناجم عن إعصار فلورنس في كارولينا، إلى الذروة كواحد من أقوى الأعاصير في التاريخ، لكنها تبقى أقل بكثير من ثلاثة أعاصير قوية ضربت الولايات المتحدة في العام الماضي". وهذه الأعاصير هي اعصار "هارفي" (أضرار بقيمة 133.5 مليار دولار) ، و"ماري" (120 مليار دولار) و"إيرما" (84.2 مليار دولار).

المصدر: RT