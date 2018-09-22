مقتل 8 أطفال وإصابة 6 آخرين إثر انفجار قنبلة في أفغانستان

قتل 8 أطفال وأصيب 6 آخرون بجروح مختلفة جراء انفجار قنبلة شمالي أفغانستان.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن ممثل هيئة الأمن المحلية، عبد الله كريم عراش، أن الانفجار وقع مساء أمس الجمعة شمال المركز الإداري لولاية فارياب، الأمر الذي أسفر عن مقتل 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما.

وحملت الشرطة مسلحي حركة طالبان مسؤولية الانفجار، غير أن الحركة نفسها لم تعلق عليه حتى الآن، وفق معلومات قناة "Tolo News".

المصدر: نوفوستي