بومبيو: سنتخذ إجراءات ضد فنزويلا خلال أيام

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات جديدة ضد فنزويلا خلال الأيام القريبة القادمة للضغط على حكومتها.

وقال بومبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز": "سترون في الأيام القادمة سلسلة من الخطوات لزيادة الضغط على القيادة الفنزويلية التي تعمل مباشرة ضد مصالح الشعب الفنزويلي".

وأضاف: "نحن عازمون على ضمان أن يكون صوت الشعب الفنزويلي مسموعا"، دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على فنزويلا، وخاصة على عدد من الشركات الحكومية وكبار المسؤولين في الدولة، وحملت كراكاس مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان على خلفية الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

المصدر: رويترز