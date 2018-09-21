 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: نتابع باهتمام التموضوع الإيراني في العراق

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: نتابع باهتمام التموضوع الإيراني في العراق
YouTube
ضباط من استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktn5

أكد قائد استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء أوري أورون، أن بلاده تتابع التموضع العسكري لإيران في العراق، بما في ذلك نصب صواريخ أرض – أرض قادرة على ضرب أهداف إسرائيلية.

إقرأ المزيد
وزير شؤون القدس وحماية البيئة في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين وزير إسرائيلي: لن نسمح بترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا

وقال أورون لصحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة: "نحن نتابع القدرات النارية الإيرانية بشكل مستمر، فيجب أن نهتم بالعراق"، مشيرا إلى أن استخبارات سلاح الجو لم تولِ العراق أي اهتمام قبل عام.

وأضاف أورون أن إيران ضالعة كذلك في إنتاج الصواريخ في سوريا ولبنان.

وكان مسؤولون إسرائيليون أكدوا مرارا عزم بلادهم على عدم السماح بتعزيز الوجود العسكري الإيراني في دول مجاورة لإسرائيل، وخاصة في سوريا.

المصدر: موقع هيئة البث الإسرائيلي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. إحياء ذكرى عاشوراء في اليونان!