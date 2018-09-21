الجيش الإسرائيلي: نتابع باهتمام التموضوع الإيراني في العراق

أكد قائد استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء أوري أورون، أن بلاده تتابع التموضع العسكري لإيران في العراق، بما في ذلك نصب صواريخ أرض – أرض قادرة على ضرب أهداف إسرائيلية.

إقرأ المزيد

وقال أورون لصحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة: "نحن نتابع القدرات النارية الإيرانية بشكل مستمر، فيجب أن نهتم بالعراق"، مشيرا إلى أن استخبارات سلاح الجو لم تولِ العراق أي اهتمام قبل عام.

وأضاف أورون أن إيران ضالعة كذلك في إنتاج الصواريخ في سوريا ولبنان.

وكان مسؤولون إسرائيليون أكدوا مرارا عزم بلادهم على عدم السماح بتعزيز الوجود العسكري الإيراني في دول مجاورة لإسرائيل، وخاصة في سوريا.

المصدر: موقع هيئة البث الإسرائيلي