بومبيو: سنرد على أي هجوم من طهران حتى لو كان عبر وكلائها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستتحرك فورا إذا تعرضت مصالحها لأي هجوم من جانب طهران وحتى لو من قبل وكلائها وسترد على الفاعل الأساسي.

إقرأ المزيد

وقال بومبيو في حديث لشبكة "سي إن إن" نشر اليوم الجمعة: "لقد أبلغنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن لجوءها إلى استخدام وكلاء لمهاجمة المصالح الأمريكية لن يمنعنا من الرد على الفاعل الرئيس، إنهم سيحاسبون"، دون توضيح ما إذا كان يقصد عملا عسكريا ضد إيران أم لا.

وأكد بومبيو أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم منذ فترة طويلة، متهما طهران بممارسة نشاطها عبر "ميليشيات مسلحة وحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقي وغيرها من الميليشيات"، فضلا عن اتهامها بتسليح الحوثيين في اليمن والضلوع في إطلاق صواريخ على دول الخليج.

وأضاف أن إيران مسؤولة عن تسليح وتدريب تلك الميليشيات، مؤكدا عزم واشنطن على الوصول إلى "المصدر" في حملتها الرامية إلى التصدي لنشاط طهران في المنطقة وتوسع نفوذها.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن في مايو الماضي عن 12 مطلبا من إيران كشرط لتطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر: cnn.com