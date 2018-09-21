مغن من أصل جزائري يلغي حفلة موسيقية في "باتاكلان" بسبب تهديدات

أعلن مغني الراب الفرنسي الجزائري الأصل مدين زعويش إلغاء حفلتين موسيقيتين له بنادي "باتاكلان" في باريس، الذي تعرض لهجوم نفذه مؤيدو تنظيم "داعش" قبل 3 سنوات.

وكان من المقرر أن تقام الحفلتان الموسيقيتان يومي 19 و20 أكتوبر المقبل، لكن ذلك أثار الاحتجاجات من قبل السياسيين ومؤيدي اليمين المتطرف في فرنسا، وخاصة من قبل زعيمة "الجبهة الوطنية" مارين لوبان وزعيم الجمهوريين لوران فوكييه، الذين اعتبروا الحفلة "إساءة" إلى ذكرى ضحايا تلك الهجمات.

وأعلن نادي "باتاكلان" أن الحفلة ستقام في مكان آخر "احتراما للضحايا وأسرهم".

من جانبه، اتهم مدين جماعات يمينية بتأجيج الضجة، معتبرا أن احتجاجاتهم قد تمثل خطرا على سلامة زوار حفلته، ولذلك قرر إقامة الحفلة يوم 9 فبراير بقاعة "زينيت" للحفلات الموسيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن مدين معروف بأغان مثيرة للجدل، حيث يتناول فيها مواضيع الدين بطريقة يعتبرها البعض استفزازية ومتشددة ويتحدث بإحدى الأغاني على سبيل المثال عن "صلب العلمانيين" وغير ذلك.

وكان نادي "باتاكلان" أحد المواقع التي تعرضت لسلسلة هجمات في نوفمبر عام 2015، قتل فيها 130 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

المصدر: رويترز