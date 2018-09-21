إيزنكوت: خنق السلطة الفلسطينية ماليا يضر بإسرائيل

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي إيزنكوت، مجلس الوزراء الأمني في بداية الأسبوع من أن هناك احتمالا معقولا باندلاع اضطرابات في الضفة الغربية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن قرار الولايات المتحدة بخنق السلطة الفلسطينية ماليا يأتي بنتائج عسكية لإسرائيل ويمكن أن يسبب اضطرابات في المنطقة.

واعترض آيزنكوت على الإجراءات العديدة التي يتم اتخاذها والتي قال إنها سوف تحشر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الزاوية، وربما تخلق زعيما متعنتا غير راغب في التعاون مع إسرائيل حول المسائل الأمنية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة يوم الجمعة.

كما عبر آيزنكوت عن أسفه لفشل محاولات المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس في غزة.

وأفاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأنه في حالة حدوث تصعيد عنيف، سيضطر الجيش إلى زيادة عدد القوات على الأرض.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد قطعت التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قائلة إن نموذج عملها وممارساتها المالية "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، كما أوقفت واشنطن تمويل مستشفيات فلسطينية في القدس.

وتقول "أونروا" إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني معظمهم أحفاد من هربوا من فلسطين خلال حرب عام 1948.

المصدر: د ب أ