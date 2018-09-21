اعتقال أمريكي يدير شركة لطباعة أسلحة بتقنية 3D في تايوان

أعلنت سلطات تايوان عن اعتقال مواطن أمريكي مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة، وهو يدير شركة متخصصة بطباعة أسلحة بالتقنية الثلاثية الأبعاد 3D.

وحسبما ذكر مسؤولون ومصادر إعلامية في تايوان، فإن الأمريكي كودي ويلسون (30 عاما) من ولاية تكساس قد اعتقل من قبل أجهزة الهجرة في مدينة تايبيه بعد أن ألغت الولايات المتحدة صلاحية جواز سفره.

وأوضح المسؤولون أن الأمريكي وصل إلى تايوان بصورة شرعية، لكن وضعه تغير بعد إلغاء جواز سفره.

ويشار إلى أن ويلسون سافر إلى تايوان بعد أن فتحت شرطة مدينة أوستين في ولاية تكساس تحقيقا معه بتهمة ممارسة الجنس مع فتاة قاصر، عمرها 16 سنة، وذلك مقابل 500 دولار بأحد فنادق المدينة، حسب إفادات الفتاة.

ويأتي ذلك على خلفية مجادلات قضائية بين ويلسون والسلطات الأمريكية بشأن حقه في نشر الرسوم التوضيحية لكيفية تصنيع أسلحة بلاستيكية باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، حيث كان قد نشر الرسوم على الإنترنت مع إمكانية تحميلها من قبل المستخدمين مجانا، قبل أن أصدر قاض فدرالي حكما بحظر ذلك.

وتثير الأسلحة المطبوعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد مخاوف لدى السلطات الأمريكية إذ تسمح بتصنيع أسلحة حقيقية يمكن إطلاق النار منها. ومن الناحية النظرية قد تكون هذه الأسلحة غير قابلة للكشف عنها بأجهزة كشف المعادن.

المصدر: رويترز