صحيفة: بومبيو أكد التزام التحالف العربي بحماية المدنيين لضمان صفقة تسليح ضخمة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد تمسك التحالف العربي بحماية المدنيين في اليمن حرصا على صفقة تسليح بمبلغ ملياري دولار مع السعودية والإمارات.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس عن وثيقة سرية مسربة ومسؤولين مطلعين على حيثيات الموضوع إشارتهم إلى أن بومبيو، في قراره التأكيد أمام الكونغرس بالتزام السعودية والإمارات، أكبر عضوين في التحالف العربي، بحماية المدنيين أثناء عملياتهما القتالية في اليمن، أصغى إلى موقف مكتب الشؤون التشريعية في وزارته الذي أشار إلى أن عدم اعتراف بومبيو بجهود التحالف في هذا المجال قد ينسف الخطط الأمريكية لتصدير أكثر من 120 ألف صاروخ عالي الدقة إلى البلدين الخليجيين.

وذكرت الصحيفة أن معظم خبراء الخارجية الأمريكية دعوا بومبيو إلى الإقرار بعدم بذل التحالف الجهود الكافية لحماية المدنيين، بسبب "عدم إحراز أي تقدم في تقليص عدد الضحايا بين المدنيين قدر الإمكان"، حسب الوثيقة، محذرين من أن تجاهل واشنطن لهذه المخالفات يجعل السعودية تتعامل باستخفاف مع رسائل دبلوماسية من الولايات المتحدة ويُضر بسمعة الخارجية والكونغرس الأمريكيين.

وحث الخبراء في الوزارة بومبيو، حسب الصحيفة على مواصلة الدعم العسكري للتحالف، بما فيه تسليم الأسلحة وتزويد مقاتلات التحالف بالوقود في الجو، دون تأكيد جهوده في المجال الإنساني "لأن ذلك يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكية".

لكن مكتب الشؤون التشريعية أشار في وثيقته إلى أن هذا القرار سيجلب تداعيات سلبية على صفقات التسليح المتوقعة والصادرات المباشرة إلى المنطقة.

وجاء قرار بومبيو على خلفية مقتل عشرات الأطفال جراء غارات للتحالف على اليمن، حسب منظمات حقوقية والأمم المتحدة.

المصدر: وول ستريت جورنال