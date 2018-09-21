بعد تقرير من قائد سلاح الجو.. نتنياهو يأمر بمواصلة الاتصالات مع روسيا

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الاتصالات مع روسيا بعد أن رفع قائد سلاح الجو إليه تقريره حول نتائج المباحثات في موسكو بشأن حادثة إسقاط "إيل 20" الروسية.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان صحفي أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع القادة العسكريين صباح اليوم الجمعة، اطلع خلاله على تقرير قائد القوات الجوية الإسرائيلية أميكام نوركين حول نتائج زيارته لموسكو.

وأكد البيان أن نتنياهو أمر بمواصلة الاتصالات المنتظمة مع الجانب الروسي.

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هذا، وكان وفد عسكري إسرائيلي برئاسة أميكاك نوركين قد زار موسكو أمس الخميس لإطلاع الجانب الروسي على ملابسات حادث إسقاط طائرة "إيل 20" الروسية قرب اللاذقية في سوريا، الذي أودى بحياة 15 عسكريا روسيا هذا الأسبوع.

وحملت إسرائيل السلطات السورية مسؤولية الحادث، فيما اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت الطائرة بعد أن تسترت بها الطائرات الإسرائيلية التي كانت تقصف مواقع سورية أثناء توجه الطائرة الروسية للهبوط بقاعدة حميميم. كما أعلنت الدفاع الروسية أن إسرائيل لم تبلغ الجانب الروسي بالقصف إلا قبل دقيقة من الغارة.

المصدر: نوفوستي