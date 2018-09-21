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مدينة سويسرية ثانية ستصوت على حظر البرقع

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مدينة سويسرية ثانية ستصوت على حظر البرقع
AFP
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يتوجه الناخبون في مدينة سانت غالن التابعة لكانتون سانت غالن في سويسرا يوم الأحد القادم لصناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء حول موضوع حظر البرقع في المناطق العامة.

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ويُطلب من الناخبين التصويت على قانون تم تمريره بالفعل في البرلمان الإقليمي بدعم من اليمين الشعبي والمركز. لكن حزبي الخضر والشباب الاشتراكي امتنعا عن التنفيذ فأطلقا الاستفتاء.

ويقول القانون: "أي شخص يجعل نفسه لا يمكن التعرف عليه من خلال إخفاء وجهه في المناطق العامة، بما يهدد السلامة العامة أو السلم الاجتماعي والديني، سيعاقب بغرامة".

ومن المتوقع أن يتبع كانتون سانت غالن مقاطعة تيسينو الجنوبية، حيث تم إدخال قانون حظر النقاب قبل عامين، وهو يستهدف البرقع وغيره من عناصر الحجاب الإسلامي.

المصدر: ديلي ميل

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