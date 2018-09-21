قاسمي: إيران لم تطلب قط اجتماعا مع ترامب

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن تكون طهران قد طلبت اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال قاسمي اليوم الجمعة: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتقدم بتاتا بأي طلب للقاء السيد ترامب".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن وكالة أنباء أجنبية نقلت عن المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قولها، إن إيران طلبت عقد مثل هذا اللقاء خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تبدأ الأسبوع المقبل. ولم تحدد "إرنا" اسم وكالة الأنباء الأجنبية المقصودة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن حسن روحاني سيلقي كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة.

وزاد التوتر بين طهران وواشنطن بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو، وإعادة فرض العقوبات عليها الشهر الماضي.

المصدر: رويترز