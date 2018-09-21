برلين تعتبر زيارة أردوغان فرصة لتطبيع العلاقات بين البلدين

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ألمانيا من شأنها أن تمثل بداية لتطبيع العلاقات بين برلين وأنقرة.

واعتبر وزير خارجية ألمانيا أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي، إدغار رينكيفيتش، أنه "ينبغي أن تكون زيارة أردوغان بداية لتطبيع علاقاتنا"، مضيفا: "أن نتحدث مع بعضنا البعض أفضل من أن نتحدث عن بعضنا البعض".

وأوضح الوزير أن من مصلحة بلاده أن ترى تركيا مستقرة بما في ذلك اقتصاديا، مشددا على دور تركيا في تطبيع الأوضاع في سوريا.

هذا ومن المقرر أن يقوم الرئيس التركي بزيارة رسمية إلى ألمانيا نهاية سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه التصريحات بعد برود شهدته العلاقات بين ألمانيا وتركيا بسبب عدة عوامل، أهمها إيقاف السلطات التركية مواطنين ألمان، من بينهم صحفيون ونشطاء حقوقيون.

المصدر: تاس