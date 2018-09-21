رئيس كوبا يلتقي مع السيناتور الأمريكي كوركر وسط توتر العلاقات الثنائية

ذكرت وسائل الإعلام الكوبية أن الرئيس ميغيل دياز كانيل التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر الذي يقوم بزيارة لهافانا لبحث العلاقات الثنائية المتوترة.

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ولم تتحدث المصادر عن نتائج هذا اللقاء، علما أن العلاقات تدهورت بين خصمي الحرب الباردة خلال العام الأخير، نتيجة موقف ترامب العدائي تجاه الجزيرة التي يديرها الشيوعيون، وبسبب ما تصفه الولايات المتحدة بموجة من "الهجمات الغامضة" التي أثرت على صحة أفراد من دبلوماسييها في هافانا.

وتنفي كوبا أي ضلوع لها في هذا الأمر، وقال المسؤولون بالحكومة إنهم يعتقدون أنها "لم تقع مطلقا أي من هذه "الهجمات" التي يعتبرونها ذريعة لتبرير الخلاف".

ومن المتوقع أن يسافر دياز كانيل إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، لكنه قال في مقابلة أجرتها معه إحدى المحطات يوم الأحد، إنه "لا يمكنه الحديث مع ترامب ما دامت إدارته باقية على موقفها الشاذ تجاه الجزيرة".

وشددت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حظر التجارة مع كوبا والسفر إليها، وقلصت بشكل كبير عدد موظفي سفارتها في هافانا، من أكثر من 50 موظفا إلى 18 كحد أقصى.

المصدر: رويترز