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السفير الأمريكي في روسيا: واشنطن وموسكو تعملان وراء الكواليس حول سوريا

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السفير الأمريكي في روسيا: واشنطن وموسكو تعملان وراء الكواليس حول سوريا
Sputnik Iliya Pitalev
السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان
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أعلن سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، جون هانتسمان، أن واشنطن وموسكو تتعاونان كثيرا في حل المسألة السورية، مشيرا إلى أنهما تجريان عملا "وراء الكواليس" لتسوية الوضع في سوريا.

وقال هانتسمان في كلمة ألقاها في مؤتمر "AmCham" الاستثماري للغرفة التجارية الأمريكية في روسيا، اليوم الجمعة: "طبعا، يوجد هناك تعاون بيننا حول القضية السورية. ونجري عملا وراء الكواليس للتأكد من أنه سيكون بإمكاننا وضع حد للعنف والتحرك في نهاية الأمر إلى الأمام في مجال التسوية".

وأضاف: "سيقدر تقدمنا في سوريا بمدى فعالية قدرتنا على حل المسائل معا".

المصدر: تاس

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