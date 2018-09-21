فرنسا.. ترقية حركيين جزائرين قاتلوا مع الجيش الفرنسي

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكريم حركيين هم مقاتلون جزائريون سابقون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب تحرير الجزائر (1954-1962).

ورفّع ماكرون بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الجمعة، ستة حركيين سابقين ومؤسسة جمعية لهم إلى درجة "جوق الشرف برتبة فارس"، أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية.

كما تم ترفيع أربع أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط، و15 آخرين إلى رتبة فارس، وغالبيتهم ممثلون لجمعيات أو هيئات.

ويأتي التكريم قبل بضعة أيام من حلول "اليوم الوطني للحركيين" المصادف في 25 سبتمبر الجاري.

وكانت فرنسا استقبلت بعد انتهاء حرب الجزائر نحو 60 ألف جزائري تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي بعد توقيع اتفاق سلام مع الجزائر، إلا أنها تخلت عن 55 ألفا إلى 75 ألفا آخرين، بحسب المؤرخين، تعرضوا فيما بعد لعمليات انتقام دامية من قبل جزائريين كانوا يعتبرونهم خونة تعاونوا مع المحتل الفرنسي.

وطالب ممثلون عن الحركيين في مطلع سبتمبر ماكرون بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها الحركيون في نهاية حرب الجزائر وذكروه بالدعم الذي قدموه له في العام 2017 ، مهددين برفع دعوى ضد الحكومة الفرنسية.

بعدها ببضعة أيام، جددت لجنة الاتصال الوطني للحركيين رغبتها في المضي "حتى النهاية" ورفع قضيتها أمام المحاكم الدولية ما لم تحصل على ردّ مرض من الحكومة الفرنسية.

ويأتي قرار التكريم بعيد مبادرة لماكرون أواسط سبتمبر تمثلت في الاعتذار من أرملة موريس أودان، الناشط الشيوعي، الذي مات تحت التعذيب وكان ضحية "النظام الذي أُقامته فرنسا آنذاك في الجزائر" على حد تعبير الرئيس ماكرون.

المصدر: أ ف ب