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بوتين يعبر عن تعازيه لحكومة وشعب جمهورية فيتنام بوفاة رئيسها

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بوتين يعبر عن تعازيه لحكومة وشعب جمهورية فيتنام بوفاة رئيسها
Sputnik Aleksey Nikolskyi
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لحكومة وشعب فيتنام بوفاة رئيس البلاد، تران داي كوانغ، صباح اليوم الجمعة.

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رئيس فيتنام تران داي كوانغ، أرشيف وفاة رئيس فيتنام تران داي كوانغ عن عمر يناهز 61 عاما

وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي للكرملين أن الرئيس بوتين وجه برقية تعزية للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، نغوين فو تشونغ، أشار فيها إلى أن "تران داي كوانغ استحق احترام شعبه والسمعة الدولة العالية بفضل نشاطه بمنصب رئيس الدولة، كما عمل كثيرا لتعزيز أمن بلاده وحماية مصالحها على الساحة الدولية".

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين قيم تقييما عاليا القسط الذي أسهم به الراحل تران داي كوانغ في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام والتعاون الثنائي المفيد للطرفين في مختلف المجالات.

وتابع: "ذكر الرئيس الروسي أنه التقى مع تران داي كوانغ أكثر من مرة. وأثارت حكمته السياسية ومعرفته لفهم جوهر أهم المسائل احتراما حقيقيا".

كما عبر بوتين عن تعازيه المخلصة لأقرباء الرئيس الراحل وحكومة وشعب فيتنام.

وتوفي رئيس فيتنام تران داي كوانغ صباح اليوم الجمعة في المستشفى العسكري في العاصمة هانوي عن عمر يناهز 62 عاما.

المصدر: تاس

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