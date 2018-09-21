ريابكوف: الولايات المتحدة لن تفرض شروطها على روسيا بمساعدة العقوبات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة لن تتمكن أبدا من فرض شروطها على روسيا بسبب العقوبات.

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وقال في تعليقه على العقوبات الأمريكية الجديدة، اليوم الجمعة: "لن ينجح أحد في ذلك أبدا. ونوصي مشغلي ماكنة العقوبات في واشنطن بمعرفة تاريخنا ولو بشكل خفيف، وذلك ليوقفوا غرورهم الفارغ".

وشدد على أن الإجراءات الجديدة ضد روسيا، كما تدل على ذلك سابقتها، لم تنجح، مشيرا إلى أنها تزيد حدة التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية وتزعزع الاستقرار العالمي.

وأضاف: "من الغباء اللعب بالنار، لأن ذلك يمكن أن يصبح أمرا خطيرا".

وأدرجت الولايات المتحدة على قائمتها السوداء، أمس الخميس، 33 شخصا ومؤسسة روسية لها صلة بالصناعة العسكرية والأمن.

المصدر: وكالات