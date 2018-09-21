مناشدة من الأرجنتين لبوتين لمساعدة رئيسة البلاد السابقة

ناشدت النائبة الأرجنتينية، مايرا ميندوسا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة بسبب الملاحقة القضائية لرئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر.

وكتبت ميندوسا، وهي عضو في حزب "الجبهة من أجل الانتصار" الأرجنتيني المعارض على صفحتها في فيسبوك، أمس الخميس: "نجحت في الاقتراب منه (من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) وتسليمه الوثيقة التي تتحدث عن تدهور السلطة القضائية والأزمة التي تسبب فيها، وكذلك غياب دولة القانون في الأرجنتين واستخدام الآليات القانونية ضد الخصوم السياسيين لماوريسيو ماكري (رئيس الأرجنتين الحالي) وقبل كل شيء ضد كريستينا كيرشنر وأسرتها".

كما نشرت صورة تظهر لحظة تسليمها وثيقة للرئيس بوتين بعد الخطاب الذي ألقاه في منتدى المرأة الأوراسي، أمس الخميس، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وأكدت النائبة أنها لفتت أنظار الرئيس الروسي بكلماتها أن "الأرجنتين تحتاج إلى المساعدة".

ولا تزال رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر تخضع لعدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، من بينها اتهامها بـ"المشاركة في مؤامرة هادفة إلى سرق الأموال من الميزانية، وتورطها بمكائد في البنك المركزي، ومنعها التحقيق في الأعمال الإرهابية والفساد".

أما كيرشنر نفسها فتعتقد أنها أصبحت ضحية للملاحقة بسبب آرائها ومواقفها السياسية.

المصدر: تاس