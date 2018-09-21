اتهامات لبومبيو بـ"انتهاك القانون" في شهادته حول اليمن

قالت السيناتورة الديموقراطية، جين شاهين، إنه من الواضح أن شهادة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن السعودية تتخذ "إجراءات ملموسة" لتجنب استهداف المدنيّين في اليمن، زائفة.

واتهمت السيناتورة الديموقراطية أمس الخميس، وزير الخارجية الأمريكي بأنه "انتهك القانون" عندما أكد في شهادته أمام الكونغرس بأنّ السعودية تتخذ "إجراءات ملموسة" لتجنّب استهداف المدنيّين في اليمن.

وأضافت "لقد تسببت حملات القصف العشوائي للتحالف بقيادة السعودية في مقتل العديد من المدنيين، وحان الوقت لتحميل التحالف مسؤولية أفعاله".

وقالت شاهين "يجب على الإدارة أن تبدأ فورا في اتخاذ خطوات للامتثال للقانون وتقديم شهادة تعكس الحقائق على أرض الواقع".

من جهتها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس عن مذكّرة سرّية داخلية أنّ إدارات عدّة في وزارة الخارجية الأمريكية نصحت بومبيو بعدم "التصديق" على السلوك الجيد للرياض وأبوظبي.

وكان بومبيو قال الأسبوع الماضي إنّه "شهد" أمام الكونغرس بأنّ السعودية والإمارات، العضوين في التحالف العربي، تتّخذان تدابير لخفض المخاطر على المدنيين في عملياتهما العسكرية في اليمن، وهي خطوة رئيسية لضمان استمرار الدعم الأمريكي للتحالف.

وتأتي هذه الشهادة بعد سلسلة ضربات شنّها التحالف العربي بقيادة السعودية وأدّت إلى مقتل عشرات المدنيين اليمنيين، بينهم العديد من الأطفال.

المصدر: أ ف ب