إطلاق نار في ولاية نيويورك يوقع عدة جرحى

أصيب 5 أشخاص من بينهم طفلة في حادث إطلاق نار وقع أمس الخميس في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك الأمريكية.

وقال قائد الشرطة المحلية، فرينك فوولر، للصحفيين: "لدينا 5 مصابين تتراوح أعمارهم بين 8 و35 عاما".

وأضاف فوولر أن الحالة الصحية لكل المصابين مستقرة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

من جهتها أفادت قناة "CNY Central" بأن الحادث وقع في منزل خاص اجتمع فيه أعضاء أسرة رجل مسن (81 عاما) توفي صباح نفس اليوم.

وذكر الصحفيون أن هذا المنزل يعتبر مكانا مرتبطا بإحدى الجماعات الإجرامية، غير أن الشرطة لم تعلق على هذه المعلومات. كما لم تعلق على معلومات منقولة عن شهود عيان، قالوا إنهم شاهدوا مهاجمين اثنين أو ثلاثة قرب المنزل.

المصدر: نوفوستي