محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائب معارض
Reuters
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ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن محكمة تركية قضت يوم الخميس بالإفراج عن نائب معارض يمضي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، بتهمة إفشاء أسرار حكومية.
وصدر الحكم بحق أنيس بربر أوغلو في فبراير، بتهمة تزويد صحيفة معارضة بتسجيلات تظهر نقل وكالة المخابرات التركية أسلحة إلى داخل الأراضي السورية.
وبربر أوغلو هو أول نائب من حزب الشعب الجمهوري، يصدر عليه حكم في إطار عملية "تطهير" حكومية، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.
المصدر: رويترز
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