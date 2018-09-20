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محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائب معارض

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محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائب معارض
Reuters
أنيس بربر أوغلو
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ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن محكمة تركية قضت يوم الخميس بالإفراج عن نائب معارض يمضي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، بتهمة إفشاء أسرار حكومية.

وصدر الحكم بحق أنيس بربر أوغلو في فبراير، بتهمة تزويد صحيفة معارضة بتسجيلات تظهر نقل وكالة المخابرات التركية أسلحة إلى داخل الأراضي السورية.

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وبربر أوغلو هو أول نائب من حزب الشعب الجمهوري، يصدر عليه حكم في إطار عملية "تطهير" حكومية، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

المصدر: رويترز

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