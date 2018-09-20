 
مباشر

تحديد هوية رفات اثنين من العسكريين الأمريكيين استعادتهما واشنطن من كوريا الشمالية

أخبار العالم

تحديد هوية رفات اثنين من العسكريين الأمريكيين استعادتهما واشنطن من كوريا الشمالية
Reuters
نعوش تحتوي على رفات العسكريين الأمريكيين التي عادتها كوريا الشمالية للولايات المتحدة نتيجة قمة ترامب-كيم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kth0

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحديد هوية اثنين من العسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا أثناء الحرب الكورية وأعادت بيونغ يانغ رفاتهم بعد القمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - 12 يونيو 2018 - بيونغ يانغ تعيد رفات عسكريين أمريكيين إلى الولايات المتحدة

وكتب ترامب في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" أن الرفات التي تم التعرف عليها تعود إلى الجندي برتبة رقيب أول اسمه تشارلز ماكدانيئيل ويبلغ 32 عاما وينحدر من مدينة فيرنون، ولاية إنديانا، والجندي الأول ويليام جونس البالغ 19 وهو من منطقة ناش في ولاية كارولينا الشمالية.

وأشار ترامب في تغريدة أخرى إلى أن تلك الرفات للعسكريين الأمريكيين هي الأولى التي تم تحديد هويتها نتيجة للقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي عقدت في الـ12 يونيو الماضي في سنغافورة.

وأضاف: "عاد هذان البطلان إلى الوطن ويمكنهما أن يستريحا بسلام، وآمل بأن تتمكن عائلاتهم من الشعور بالطمأنينة".

يذكر أن كوريا الشمالية قد سلمت للجانب الأمريكي رفات تعود إلى 55 عسكريا أمريكيا من أصل أكثر من 5 آلاف سقطوا خلال الحرب الكورية بين 1950 و1953، بموجب الاتفاق الموقع بين ترامب وكيم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دور غريب لطائرات فرنسية.. تفاصيل ساعات القذافي الأخيرة!