تحديد هوية رفات اثنين من العسكريين الأمريكيين استعادتهما واشنطن من كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحديد هوية اثنين من العسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا أثناء الحرب الكورية وأعادت بيونغ يانغ رفاتهم بعد القمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي.

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وكتب ترامب في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" أن الرفات التي تم التعرف عليها تعود إلى الجندي برتبة رقيب أول اسمه تشارلز ماكدانيئيل ويبلغ 32 عاما وينحدر من مدينة فيرنون، ولاية إنديانا، والجندي الأول ويليام جونس البالغ 19 وهو من منطقة ناش في ولاية كارولينا الشمالية.

...North Korea to be identified as a result of my Summit with Chairman Kim. These HEROES are home, they may Rest In Peace, and hopefully their families can have closure. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2018 г.

وأشار ترامب في تغريدة أخرى إلى أن تلك الرفات للعسكريين الأمريكيين هي الأولى التي تم تحديد هويتها نتيجة للقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي عقدت في الـ12 يونيو الماضي في سنغافورة.

وأضاف: "عاد هذان البطلان إلى الوطن ويمكنهما أن يستريحا بسلام، وآمل بأن تتمكن عائلاتهم من الشعور بالطمأنينة".

يذكر أن كوريا الشمالية قد سلمت للجانب الأمريكي رفات تعود إلى 55 عسكريا أمريكيا من أصل أكثر من 5 آلاف سقطوا خلال الحرب الكورية بين 1950 و1953، بموجب الاتفاق الموقع بين ترامب وكيم.

المصدر: RT