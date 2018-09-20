إيران ترفض عرضا أمريكيا لإجراء محادثات

رفضت إيران يوم الخميس عرضا من الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات، وقالت إن واشنطن انتهكت بنود الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه وهو الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

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وقال برايان هوك مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران يوم الأربعاء إن واشنطن تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران تشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وسلوكها الإقليمي.

وأضاف هوك "الاتفاق الجديد الذي نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير. نحن نسعى لإبرام معاهدة".

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد على تصريحات هوك ونشر تغريدة على تويتر يوم الخميس رافضا وصف الاتفاق الأخير بأنه "اتفاق شخصي"، وقال إنه كان اتفاقا دوليا أيده قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي رسالة ألحقها بفيديو لمحتج صعد على المنصة بعد كلمة هوك وهو يردد أن العقوبات تضر بالشعب الإيراني قال ظريف "أمريكا انتهكت التزاماتها أيضا.. يبدو أن أمريكا تدعو للسلام صوريا فحسب".

US calls JCPOA "a personal agreement between two governments", claiming it “seeks a treaty”. Wrong. It’s an int'l accord enshrined in a UN SC res. Plus, US has violated its treaty obligations too & faces 2 suits at ICJ. Apparently, US only mocks calls for peace. #HaveYouNoShamepic.twitter.com/dao77TUnIb — Javad Zarif (@JZarif) 20 сентября 2018 г.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب في مايو من الاتفاق النووي، الذي استهدف كبح الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، قائلا إنه لم يكن كافيا.

وتحاول الدول الخمس الأخرى التي وقعت على الاتفاق النووي عام 2015 مع إيران وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا إنقاذه، قائلة إنه يوفر أفضل فرصة لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية، وتقول طهران إن أنشطتها النووية مكرسة لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الأغراض السلمية.

المصدر: رويترز