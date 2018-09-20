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في ذكرى عاشوراء.. الرئيس التركي يدعو المسلمين إلى المحبة والوحدة

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في ذكرى عاشوراء.. الرئيس التركي يدعو المسلمين إلى المحبة والوحدة
twitter.com/rt_erdogan
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى عاشوراء أن وفاة الإمام حسين في كربلاء تذكر بحقيقة أن المسلمين بحاجة إلى المحبة والوحدة بدل التفرقة والعداء.

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جاء ذلك في إحدى التغريدات الأربع التي نشرها الرئيس التركي اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء.

وأشار أردوغان إلى أنه رغم مرور 1379 عاما على حادثة كربلاء والمذبحة التي حصلت هناك، إلا أنها "لا تزال تدمي القلوب".

وأضاف: "أرجو أن يحمي الله قلوبنا من أن تصبح كصحراء كربلاء، وأن يقود العالم الإسلامي إلى الوحدة والتعاضد والأخوة".

المصدر: الأناضول + RT

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