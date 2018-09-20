القضاء الفرنسي يأمر لوبان بإجراء فحص الطب النفسي

أمر القضاء الفرنسي زعيمة حزب الرابطة الوطنية (الجبهة الوطنية السابقة) مارين لوبان بحضور فحص الطب النفسي بسبب نشرها صورا لضحايا تنظيم داعش على صفحتها في تويتر.

هذا ما أعلنت عنه لوبان، اليوم الخميس، بعد نشرها نسخة لوثيقة المحكمة في تويتر.

وكتبت تحت الصورة: " إنه لأمر مدهش. هذا النظام بدأ يخيفني حقا".

وأضافت: "العدل" يجبرني على فحص الطب النفسي لأنني أدنت أهوال داعش في تغريداتي. إلى أين يوصلنا كل ذلك؟"

C'est proprement HALLUCINANT. Ce régime commence VRAIMENT à faire peur. MLP pic.twitter.com/WCX6WBCgi4 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 20, 2018

هذا وقالت لوبان للصحفيين في دهاليز القصر الرئاسي في باريس إنها لا تنوي الخضوع لهذا الفحص الطبي.

واتهمت محكمة مدينة نانتر الفرنسية لوبان في مارس الماضي بـ "نشر رسائل قاسية تحرض على الإرهاب". وتواجه لوبان عقوبة بالسجن قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة بحوالي 75 ألف يورو.

وتعود بداية التحقيق بحق لوبان وهي عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي) إلى ديسمبر عام 2015 عندما نشرت على صفحتها في تويتر خلال جدل مع عدد من الصحفيين الفرنسيين 3 صور للمذابح الوحشية التي لحقت بالسجناء على يد مسلحي تنظيم داعش . وبهذه الصورة عبرت عن معارضتها لتصريحات الصحفي الفرنسي المعروف جان جاك بوردين الذي ساوى على الهواء تنظيم داعش بحزب "الجبهة الوطنية" الفرنسية.

وفي نوفمبر عام 2017 حرمت الجمعية الوطنية الفرنسية لوبان من الحصانة البرلمانية للتمكن من استجوابها. ووصفت لوبان أعمال البرلمانيين بأنها تحد "للجبهة الوطنية" .

المصدر: تاس