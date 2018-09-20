مصرع 40 شخصا على الأقل في غرق عبارة ببحيرة فيكتوريا في تنزانيا

لقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم يوم الخميس بعد أن غرقت عبارة كانت تقلهم في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا، ويعتقد أن أكثر من 200 شخص غرقوا في الحادثة.

وقالت السلطات التنزانية إن عبارة ركاب غرقت في بحيرة فيكتوريا وإن عمليات الإنقاذ جارية.

وأفادت وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية، التي تسير خدمات العبارات إن العبارة المعروفة باسم "إم في نيريري" غرقت يوم الخميس في منطقة يوكويري بإقليم موانزا.

وذكرت تيريزيا موامي المتحدثة باسم الوكالة أنه حتى الآن لم يتحدد عدد الركاب على متن العبارة وما إذا كان أحد لقي حتفه، ولكن وسائل إعلام محلية قالت إن ستة أشخاص قتلوا.

وقالت موامي إن العبارة لم تعان من أي مشاكل فنية لأن الوكالة قامت بأعمال صيانة مكثفة عليها في الشهور الأخيرة شملت تغيير محركين.

وانقلبت العبارة على بعد بضعة أمتار من منطقة رسوها.

A dilapidated boat, Mv Nyerere, subsided in Lake Victoria today afternoon, killing more than 150 passengers. Local fishermen have been attempting to save lives, in vain. 22 years ago, MV Bukoba killed over 1000 passengers in the same way. We seem to have been very slow learners! pic.twitter.com/w7Ak6i9wwS — Ansbert Ngurumo (@ngurumo) 20 сентября 2018 г.

Tanzania Government confirms that MV Nyerere ferry has capsized in Lake Victoria. pic.twitter.com/9qOM3Kl2qT — Oliver Mathenge (@OliverMathenge) 20 сентября 2018 г.

Mv Nyerere Incident. About 100 people rescued. Several bodies retrieved, many still missing. Search suspended for the night. Death toll expected to raise. #MvNyerere#KenyanTrafficpic.twitter.com/GUvIEDEfBV — Siraj Murbe (@mourbay) 20 сентября 2018 г.

المصدر: رويترز