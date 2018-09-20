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مصرع 40 شخصا على الأقل في غرق عبارة ببحيرة فيكتوريا في تنزانيا

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مصرع 40 شخصا على الأقل في غرق عبارة ببحيرة فيكتوريا في تنزانيا
Reuters / Thomas Mukoya
شرطة تنزانية - أرشيف -
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لقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم يوم الخميس بعد أن غرقت عبارة كانت تقلهم في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا، ويعتقد أن أكثر من 200 شخص غرقوا في الحادثة.

وقالت السلطات التنزانية إن عبارة ركاب غرقت في بحيرة فيكتوريا وإن عمليات الإنقاذ جارية.

وأفادت وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية، التي تسير خدمات العبارات إن العبارة المعروفة باسم "إم في نيريري" غرقت يوم الخميس في منطقة يوكويري بإقليم موانزا.

وذكرت تيريزيا موامي المتحدثة باسم الوكالة أنه حتى الآن لم يتحدد عدد الركاب على متن العبارة وما إذا كان أحد لقي حتفه، ولكن وسائل إعلام محلية قالت إن ستة أشخاص قتلوا.

وقالت موامي إن العبارة لم تعان من أي مشاكل فنية لأن الوكالة قامت بأعمال صيانة مكثفة عليها في الشهور الأخيرة شملت تغيير محركين.

وانقلبت العبارة على بعد بضعة أمتار من منطقة رسوها.

المصدر: رويترز

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