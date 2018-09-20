واشنطن تدرج 33 مسؤولا أمنيا وعسكريا روسيا على قائمة العقوبات

أدرجت الولايات المتحدة 33 مسؤولا أمنيا وعسكريا من روسيا على قائمتها للعقوبات المتعلقة بـ"التدخل المزعوم" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم الخميس إن "بعض تلك الشخصيات تتطابق أسماؤهم مع الأشخاص الذين تم اتهامهم بالضلوع في التدخل بالانتخابات"، مضيفا أن المدرجة أسماؤهم الجدد في القائمة "على صلة بالقطاع العسكري وقطاع الاستخبارات" الروسيين.

وكانت روسيا نفت مرارا أن تكون مارست أي تأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة أو في أي انتخابات أجنبية أخرى، ووصفت الاتهامات المنسوبة إليها بهذا الشأن بـ"الباطلة تماما".

المصدر: نوفوستي