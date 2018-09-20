الاتحاد الأوروبي: على "فيسبوك" و"تويتر" الامتثال لقواعد المستهلك أو مواجهة عقوبات

قال الاتحاد الأوروبي إن "فيسبوك" و"تويتر" تواجهان عقوبات إذا لم تمتثلا لقواعد المستهلك الأوروبي بحلول نهاية العام، في وقت تواصل فيه جهات بالاتحاد حملتها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وتواجه منصات إلكترونية انتقادات شديدة في أوروبا بسبب ممارسات هيمنة ومناهضة التنافس مما أدى إلى فرض غرامات كبيرة على بعض الشركات.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إن 7 أشهر مرت منذ إبلاغ "فيسبوك" و"تويتر" بضرورة جعل شروطهما الخاصة بالمستخدمين متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لكنهما لم تعالجا بعد كل المشاكل.

وقالت فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية في مؤتمر صحفي "إذا لم نر تقدما ستأتي العقوبات.. هذا واضح تماما، لا يمكننا التفاوض للأبد، نحتاج لرؤية نتائج".

وأضافت يوروفا أن موقع "إير بي إن بي" أجرى، على عكسهما، التعديلات اللازمة بعد إبلاغه قبل 3 أشهر بأن يدخل التعديلات.

وصرح متحدث باسم المفوضية أنه على تويتر إجراء التعديلات اللازمة بحلول نهاية العام.

وقالت شركة "فيسبوك" إنها قامت بالفعل بعدد من التعديلات وستواصل التعاون مع السلطات.

وأفادت في بيان "حدثنا شروط الخدمة في فيسبوك في مايو وأدخلنا الغالبية العظمى من التعديلات التي اقترحتها شبكة التعاون لحماية المستهلك والمفوضية الأوروبية في تلك المرحلة".

وتابعت قائلة "شروطنا باتت أوضح بكثير الآن فيما يخص ما هو مسموح به وما هو محظور بفيسبوك والخيارات المتاحة للناس".

المصدر: رويترز