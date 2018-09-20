وسائل إعلام أمريكية: قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية ميريلاند

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين اليوم الخميس على يد مسلح في مركز لتوزيع الدواء في مقاطعة هارفورد بولاية ماريلاند.

وقال مصدر محلي لوسائل الإعلام إن إطلاق النار وقع في منشأة دعم تابعة لمنظمة "Rite" للمساعدة مشيرا إلى أن مكان الموقع آمن، ويعمل فيه ما يقرب من 1000 موظف، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث

BREAKING: Multiple Dead After Reported Shooting at Maryland Business Park https://t.co/bCsOL9hcYSpic.twitter.com/EepPRqQqHu — Mediaite (@Mediaite) 20 сентября 2018 г.

المصدر: CNN