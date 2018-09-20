 
مباشر

وسائل إعلام أمريكية: قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية ميريلاند

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktem

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين اليوم الخميس على يد مسلح في مركز لتوزيع الدواء في مقاطعة هارفورد بولاية ماريلاند.

وقال مصدر محلي لوسائل الإعلام إن إطلاق النار وقع في منشأة دعم تابعة لمنظمة "Rite" للمساعدة مشيرا إلى أن مكان الموقع آمن، ويعمل فيه ما يقرب من 1000 موظف، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث

المصدر: CNN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دور غريب لطائرات فرنسية.. تفاصيل ساعات القذافي الأخيرة!