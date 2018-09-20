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الولايات المتحدة.. السلطات الأمنية في ماريلاند تعلن اعتقال مطلقة النار

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اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية ماريلاند الأمريكية، يوم الخميس، مطلقة النار في مركز لتوزيع الدواء، مشيرة إلى أنها في حالة حرجة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، الخميس، على يد مسلح في مركز لتوزيع الدواء في مقاطعة هارفورد بولاية ماريلاند.

وقال مصدر محلي لوسائل الإعلام إن إطلاق النار وقع في منشأة دعم تابعة لمنظمة "Rite" للمساعدة مشيرا إلى أن مكان الموقع آمن، ويعمل فيه ما يقرب من 1000 موظف، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث

المصدر: CNN

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