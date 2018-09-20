نتنياهو: سنتحرك ضد كل القوى المعادية لإسرائيل وفي مقدمتها إيران

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن تل أبيب، ستواصل التصدي لكل القوى المعادية لها وفي مقدمتها إيران.

وقال نتنياهو في كلمته اليوم الخميس، بمناسبة المراسم الرسمية التي أقيمت بالقدس إحياء لذكرى القتلى الإسرائيليين، في حرب أكتوبر (حرب يوم الغفران بالعبرية) 1973،"علينا أن نبذل كل جهد ممكن، من أجل تجنب الحرب، ولكن إن فرضت علينا، سنتحرك بكل قوتنا، ضد أولئك الذين يريدون القضاء علينا، إيران تقود اليوم تلك القوى في الشرق الأوسط، وهي تمارس عدوانا يدعو أمام الملأ، إلى تدمير إسرائيل".

إيران تقود اليوم تلك القوى في الشرق الأوسط وهي تمارس عدوانا يدعو على الملأ إلى تدمير إسرائيل. من واجبنا الدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر وسنواصل القيام بذلك. pic.twitter.com/xkSjpDSKHi — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 20, 2018

وبالمقابل لفت رئيس الوزراء إلى تحسن علاقات بلاده، ببعض الدول العربية، منوها بأن "علاقات بلاده بالدول العربية المعتدلة تشهد تحولات غير مسبوقة، وأن دولا رئيسية تدرك أكثر فأكثر قيمة العلاقات مع إسرائيل".

إيران تقود اليوم تلك القوى في الشرق الأوسط وهي تمارس عدوانا يدعو على الملأ إلى تدمير إسرائيل. من واجبنا الدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر وسنواصل القيام بذلك. pic.twitter.com/xkSjpDSKHi — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 20, 2018

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المصدر: سبوتنيك