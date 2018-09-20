سيئول تسعى لتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سياحية

شكلت كوريا الجنوبية مجلسا لتحويل المنطقة منزوعة السلاح المحصنة بشدة (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين، إلى مركز للسياحة السلمية في أعقاب قمة تاريخية لقائدي الكوريتين في بيونغ يانغ.

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ووقعت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية ومنظمة السياحة اتفاقية مع 13 حكومة محلية بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح، للدفع باتجاه تطوير المنطقة لتصبح موقعا سياحيا للسلام، وفقا لما ذكرته الوزارة اليوم الخميس.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الأطراف المشاركة، برئاسة نائب وزير الثقافة روه تيه كانغ، بإنشاء نظام للتعاون من أجل إضفاء الحيوية على المنطقة المجردة من السلاح كمنشأة سياحية وإنشاء محتوى سياحي جديد، مع السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء إطلاق المجلس الجديد بعد يوم واحد من الإعلان المشترك لزعيمي البلدين في بيونغ يانغ بعد قمة تاريخية بينهما.

ووافق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على تفكيك منشأة التجارب الصاروخية طويلة المدى الرئيسية في بلاده، ومنصة إطلاق الصواريخ، تحت مراقبة المفتشين الدوليين.

ووعد باتخاذ خطوات إضافية، مثل إغلاق مجمع يونغ بيون النووي الرئيسي في البلاد، اعتمادا على التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، وقعت الكوريتان على اتفاقية عسكرية لنزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح، وسحب كل منها 11 نقطة حراسة على أساس تجريبي بحلول نهاية هذا العام.

المصدر: يونهاب