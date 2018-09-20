أفغانستان مستعدة لمفاوضات سلام مباشرة مع طالبان.. لكن بشرط واحد!

أعلن نائب ممثل رئيس أفغانستان في رابطة الدول المستقلة، محمد إبراهيم تاميل، أن كابل الرسمية مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع طالبان دون شروط مسبقة، لكن في إطار الدستور الحالي للبلاد.

إقرأ المزيد

وقال تاميل لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع طالبان، دون أي شروط مسبقة، إلا انعقادها في إطار الدستور الحالي في أفغانستان.

وأضاف: "لقد ذكرت الحكومة الأفغانية مرارا أنها مستعدة دائما للحوار، ولعقد اجتماعات، ليست لدينا شروط مسبقة، باستثناء شرط واحد، يتمثل بإحراء هذه المفاوضات في إطار الدستور الأفغاني، ونحن مستعدون لأي حوار مباشر وللاجتماع مع طالبان، وعلى استعداد للاستماع إليهم ومعرفة مطالبهم، وإسماعهم آراءنا بشأنها" حسبما قال تاميل.

وأكد القائد العسكري الميداني في طالبان، شير أغا، في مقابلة مع قناة تلفزيونية في وقت سابق، أن الحركة تؤيد إجراء محادثات سلام مع السلطات الأفغانية، دون مشاركة وسطاء أجانب.

وكان من المقرر أصلا عقد الاجتماع حول التسوية بين الأفغان حسب "صيغة موسكو" يوم 4 سبتمبر الجاري، ولكن بناء على طلب كابل تم تأجيل هذا الموعد. وفي الوقت الحالي، تتفاوض وزارتا الخارجية الروسية والأفغانية على مواعيد وطرق جديدة للاجتماع المقبل. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال مبعوث روسيا الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، لوكالة Novosti إنه يعتزم الاجتماع في 20 سبتمبر في موسكو مع وفد من كابل لمناقشة تفاصيل اجتماع تنسيق موسكو.

وأضاف أن ممثلي طالبان لا يزالون مستعدين للمشاركة في هذا الاجتماع.

المصدر: نوفوستي