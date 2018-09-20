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أفيخاي أدرعي يحتفي بحصول مادة كتبها باللغة العربية على 75 مليون قراءة!

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أفيخاي أدرعي يحتفي بحصول مادة كتبها باللغة العربية على 75 مليون قراءة!
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، تغريدة لكاتب اشترك معه في إعداد مقالة عن "حركة حماس" نشرت العام الماضي، قيل إنها حصلت على ملايين القراءات.

وشارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الكاتب مهدي مجيد عبد الله، في تأليف مقالة بعنوان "حماس... ثلاثون عاما"، نشرت في صحيفة "إيلاف" السعودية في ديسمبر 2017، وقيل إنها أصبحت، وفق نتائج صدرت أمس "أكثر موضوع قراءة لعام 2017".

ولم يصدر عن أدرعي بهذه المناسبة أي تعليق، إلا أن "مشاركته" التغريدة على حسابه الرسمي تعني ولا شك أنه يحتفي بهذا "النصر" في صمت.

المصدر:RT

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