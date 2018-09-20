آبي يحافظ على منصبه رئيسا لوزراء اليابان

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن شينزو آبي انتخب، اليوم الخميس، للمرة الثالثة، رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، وبذلك يحافظ على منصب رئيس الوزراء.

ونال آبي تأييد معظم المشاركين في التصويت وعددهم 810 أعضاء في الحزب​​​.

وقال آبي في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه: "أريد أن أتعاون معكم لإصلاح الدستور".

ويؤيد آبي إدخال تعديلات على المادة الـ9 من الدستور الياباني التي تتضمن تخلى البلاد عن الحرب كأسلوب لحل النزاعات الدولية، وبالتالي إنشاء قوات برية وبحرية خاصة وأسطول.

ويشغل شينزو آبي منصب رئيس الوزراء الياباني منذ عام 2012.

المصدر: إنترفاكس