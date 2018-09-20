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مراوح طائرة تقطّع بحارا على حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش"

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مراوح طائرة تقطّع بحارا على حاملة الطائرات الأمريكية
Reuters Hannah Mckay
أرشيف
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لقي بحار على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش" مصرعه بعد أن أصيب بجروح قاتلة من شفرات مراوح طائرة من نوع "غرومان E - 2 هوك".

وقع الحادث في 17 سبتمبر الجاري، عندما اقترب البحار (جوزيف مين ناغلاك) من طائرة هبطت للتو على سطح السفينة، قبل أن تتوقف شفراتها عن الدوران.

خدم جوزيف مين ناغلاك في البحرية الأمريكية حوالي عام ونصف العام، والتحق بطاقم حاملة الطائرات "جورج بوش" في أغسطس 2017.

المصدر: وكالات

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